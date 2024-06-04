Загарбники вдарили по Білозерській громаді на Херсонщині: є загибла

Під час вранішнього обстрілу Білозерки на Херсонщині було поранено двох жінок, пошкоджено три крамниці, кав’ярню та приватну автівку.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Сьогодні зранку під ударом окупаційних військ опинилася центральна частина селища Білозерка. Ворожим вогнем пошкоджено три крамниці, кав’ярню та приватну автівку», – написав Прокудін.

За його словами, поранено 55-річну жінку, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні. Її шпиталізували до лікарні у середньому стані тяжкості.

Окрім того, під удар на вулиці потрапила 81-річна жінка. У неї діагностували котузію, поранення скроні, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілій надали меддопомогу на місці.

Також стало відомо пізніше у селі Велетенське Білозерської громади Херсонської області внаслідок обстрілу 4 червня загинула літня жінка, повідомляє у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російські війська вбили літню жінку у Велетенському. Місцева жителька загинула внаслідок ворожого обстрілу на подвір’ї власної оселі», – написав Прокудін.