Суспільство

Загальні втрати росармії перевищили 300 тисяч осіб

31 Жовтня 2023 07:52
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війна

В Україні за минулу добу ліквідували 870 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 300 тисяч військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 300810 (+870) осіб,
  • танків ‒ 5211 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29) од,
  • артилерійських систем – 7227 (+25) од,
  • РСЗВ – 844 (+10) од,
  • засоби ППО ‒ 562 (+3) од,
  • літаків – 321 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 1546 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1016 (+2).

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