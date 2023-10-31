Загальні втрати росармії перевищили 300 тисяч осіб

В Україні за минулу добу ліквідували 870 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 300 тисяч військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу близько 300810 (+870) осіб,
- танків ‒ 5211 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29) од,
- артилерійських систем – 7227 (+25) од,
- РСЗВ – 844 (+10) од,
- засоби ППО ‒ 562 (+3) од,
- літаків – 321 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21),
- крилаті ракети ‒ 1546 (+2),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 1016 (+2).