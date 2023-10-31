Загальні втрати росармії перевищили 300 тисяч осіб

В Україні за минулу добу ліквідували 870 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 300 тисяч військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали: