Суспільство

Зафіксовано новий літній рекорд споживання електроенергії: подробиці

29 Серпня 2023 13:59
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енергетика, Укренерго

В Україні 28 серпня зафіксували новий літній рекорд — вечірній максимум споживання світла перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%.

Про це повідомили у пресслужбі “Укренерго”.

“Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії”, — вказали фахівці.

Енергетики зазначили, що були змушені для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії, загальний обсяг якої склав 1200 МВт-год.

Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, що не вимагає відключення споживачів.

“Вчора були зафіксовані короткочасні відключення дією захисту трьох високовольтних ліній у північному, центральному та західному регіонах. Знеструмлення споживачів не було, лінії працюють”, — поінформували у компанії.

29 серпня здійснюється імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години загальним обсягом 1638 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт. Експорт відсутній.


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