Забута революція, що народила лідерів: 35 років від студентського спротиву

35 років тому в Києві розпочалася Революція на граніті — перший масовий студентський протест, який став важливою віхою на шляху до Незалежності України.

«Після всіх потрясінь, що пережила Україна потім, події Революції на граніті відійшли на другий план. Незаслужено забута сторінка історії, яка зростила першу хвилю активістів часів боротьби за Незалежність України», – зазначив у Facebook журналіст Володимир Чистилін.

Протест розпочався 2 жовтня 1990 року, коли студенти з різних міст встановили наметове містечко на Жовтневій площі (нині Майдан Незалежності) та оголосили голодування. Організаторами виступили Українська студентська спілка та Студентське братство.

Акцію спричинили плани радянської влади підписати новий союзний договір із Москвою, який загрожував ідеї незалежності України. Серед вимог протестувальників були: відставка голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола, проведення дострокових виборів на багатопартійній основі, націоналізація майна КПУ та ЛКСМУ, а також проходження українськими юнаками строкової служби лише в межах республіки.

Революція на граніті тривала 16 днів і завершилася 17 жовтня. Після завершення акції Верховна Рада УРСР ухвалила постанову, якою врахувала частину студентських вимог: було рекомендовано відставку Віталія Масола (він подав її у листопаді 1990 року), підтримано проходження строкової служби українськими юнаками в межах республіки та відкладено підписання нового союзного договору. Інші вимоги, зокрема щодо дострокових виборів та націоналізації майна КПУ, виконані не були.

Революція на граніті стала першою ненасильницькою революцією в Україні й школою для майбутніх лідерів, які у наступні десятиліття очолили нові хвилі протестів — від Помаранчевої революції до Євромайдану.