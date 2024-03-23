Кримінал

Заарештовано затятого переправника ухилянтів

23 Березня 2024 15:28
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Оперативні співробітники Чопського прикордонного загону затримали організатора перевезень ухилянтів / Фото ДПСУ

На Закарпатті взяли під варту ще одного переправника ухилянтів. Таке рішення ухвалив Ужгородський міськрайонний суд щодо фігуранта кримінального провадження.

Як повідомили в ДПСУ, 16 березня цього року оперативні співробітники Чопського прикордонного загону затримали жителя Ужгородського району “на гарячому”. Він намагався перевести з України до Словаччини двох харків’ян та одного чернівчанина. “Переправник уже не вперше потрапляв у поле зору правоохоронців”, – підкреслюється в повідомленні прикордонного відомства.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Рішенням суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб із правом внесення застави в розмірі понад 242000 гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.


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