Заарештовано затятого переправника ухилянтів

На Закарпатті взяли під варту ще одного переправника ухилянтів. Таке рішення ухвалив Ужгородський міськрайонний суд щодо фігуранта кримінального провадження.

Як повідомили в ДПСУ, 16 березня цього року оперативні співробітники Чопського прикордонного загону затримали жителя Ужгородського району “на гарячому”. Він намагався перевести з України до Словаччини двох харків’ян та одного чернівчанина. “Переправник уже не вперше потрапляв у поле зору правоохоронців”, – підкреслюється в повідомленні прикордонного відомства.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Рішенням суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб із правом внесення застави в розмірі понад 242000 гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.