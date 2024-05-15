Заарештована в Хорватії яхта Медведчука офіційно перейшла під український прапор

Яхта “Ройал Романс” (Royal Romance), що належала зраднику Віктору Медведчуку, офіційно перейшла під юрисдикцію України.

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

“Спільними зусиллями Агентства та Адміністрації судноплавства заарештована 92-метрова яхта Royal Romance набула статусу українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України”, – пише пресслужба АРМА.

Голова Державної служби морського та річкового транспорту України Євген Ігнатенко заявив, що “це історичний момент для країни”.

“Перший в історії України заарештований актив, що знаходиться за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні. Це сприятиме подальшій реалізації яхти та надходженню коштів до держбюджету”, – додав Ігнатенко.

Своєю чергою, голова АРМА Олена Дума привітала всіх українців із переходом яхти під прапор України, а також підкреслила, що все “незаконно здобуте і виведене за кордон майно буде повернуто під юрисдикцію України”.

Влада Хорватії заарештувала яхту Медведчука вартістю близько 200 мільйонів євро в березні 2022 року. У квітні Личаківський районний суд Львова передав яхту в управління АРМА, яке протягом року шукало механізми для реалізації майна, яке перебуває за кордоном. У листопаді 2023 року уряд України дозволив агентству продавати такі активи, а в січні 2024 року суд у Хорватії ухвалив рішення про передачу яхти Україні. Передбачається, що продажем яхти займеться американський аукціонний дім Boathouse Auctions.