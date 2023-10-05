За загиблими на Харківщині оголосили триденну жалобу

На Харківщині оголосили триденну жалобу за загиблими 5 жовтня внаслідок російського ракетного удару в селі Гроза.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Терористична атака російських військових по селу Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. Три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби», – написав Синєгубов.

Посадовець зазначив, що воєнний злочин росіян забрав життя 51 цивільної людини, шестеро людей поранені.

Начальник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок російського терору.