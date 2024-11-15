Суспільство

За яких умов ухилянтів можуть тимчасово позбавити водійських прав: пояснення Міноборони
15 Листопада 2024 15:15
читать на русском →
міноборони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Міністерстві оборони України повідомили, що тимчасове обмеження права на керування транспортом через ухилення від мобілізації можливе лише за рішенням суду. 

Про це оборонне відомство повідомило в Telegram.

Міноборони уточнило, що закон передбачає тимчасове обмеження прав для громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, але тільки через суд. 

Територіальний центр комплектування має подати позов до суду, якщо особа ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку. У позові повинно бути детально описано, які вимоги не були виконані, а також підтвердження ухилення від обов’язків. 

Тільки після підтвердження факту ухилення суд може прийняти рішення про тимчасове обмеження прав на керування транспортним засобом.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Листопада 2024 17:15

Понад мільярд гривень: Запорізька область інвестує в дрони з оборонного бюджету
15 Листопада 2024 16:13

Українця засудили на 10 років за розрахунки для російських атомних електростанцій
15 Листопада 2024 15:52

Євгену Шевченку, підозрюваному в держзраді, обирають запобіжний захід 
15 Листопада 2024 15:29

Шольц поговорить з Путіним у п’ятницю – Bloomberg
15 Листопада 2024 15:15

За яких умов ухилянтів можуть тимчасово позбавити водійських прав: пояснення Міноборони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки