За яких умов ухилянтів можуть тимчасово позбавити водійських прав: пояснення Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що тимчасове обмеження права на керування транспортом через ухилення від мобілізації можливе лише за рішенням суду.

Про це оборонне відомство повідомило в Telegram.

Міноборони уточнило, що закон передбачає тимчасове обмеження прав для громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, але тільки через суд.

Територіальний центр комплектування має подати позов до суду, якщо особа ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку. У позові повинно бути детально описано, які вимоги не були виконані, а також підтвердження ухилення від обов’язків.

Тільки після підтвердження факту ухилення суд може прийняти рішення про тимчасове обмеження прав на керування транспортним засобом.