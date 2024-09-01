У втраті Карлівки звинуватили бійців та комбата 11 ОМПБ 59 бригади

OSINTери з DeepState опублікували і прокоментували звернення солдатів та офіцерів 11 мотопіхотного батальйону зі скаргою, що їх звинувачують у втраті Карлівки, а командира звільняють. Підрозділ не зміг вистояти, адже ворог зайшов в тил, оточуючи цілий батальйон. В той же час публічно хвалять комбрига бригади (з трьох цифер), який своїми діями за 36 годин у своїй смузі втратив Прогрес і за 3 дні Новогродівку.

Командир батальйону приймав підрозділ в розбитому стані, але за рахунок правильних підходів зумів швидко налагодити роботу піхоти та інших служб. 11-й почав набиратися сил. 13 червня батальон перемістили на Карлівку. Природні рубежі та злагоджена робота дала можливість стримувати ворога у Нетайловому та не пускати у Карлівку. В той же час ділянку не можна було назвати спокійною: 150-200 приходів мін та арти,10-120 скидів та 10-30 фпв ударів на добу.

22 серпня розпочався масований штурм у фронт підрозділу силами 250 чоловік піхоти, 3 ОВТ та 4 ЛАТ. З цього дня середьнодобова кількість приходів арти та мін вже була 200-500, до 200 скидів та 30-50 ударів фпв. Того ж 22 серпня, вся Карлівка перейшла під повний вогневий контроль ворога. Через ризик оточення 24 серпня важка артилерія ЗСУ відійшла.

З 22 по 26 серпня маючи чималі втрати, батальйон ще зміг відбитися, але вже 26-28 серпня через падіння оборони біля Калинового, Птичого та Мемрику, противник зайшов у тил із західної сторони Карлівки. Крім того, ворог зайшов у Галицинівку.

24 серпня вже було практично неможливо проводити евакуацію поранених, БК було на мінімумі, провізії вже не вистачало. Видача снарядів 82+120+122+155+РСЗВ була у районі 10-30 одиниць на добу.

26 серпня утворюється Карлівський мішок. Біля Галицинівки ворог зайняв частину окопів, які взагалі ніхто не обороняв, бо не вистачало людей. Через всі ці події, 11 ОМПБ поніс важкі втрати в кількості ХХХ осіб. Прийнято рішення про відхід з мішка залишків батальйону на рубіж південніше Карлівки. Власне воно і стало вирішальним у пошуку винних. 10 ОМПБ, який на околицях Невельського, у схожій ситуації, адже ворог вже в їх тилу на 10-12 кілометрів.

В штурмі та оточенні Карлівки брало участь щонайменше 1000 осіб противника зі складу 1 та 3 мсб 114 омсбр, 1454 мсп, 60 омсб, шз “смерч” та мсб 110 омсбр.

В даній ситуації керівництвом ОТУ прийнято рішення про відсторонення командира 11 ОМПБ від посади та намаганням повісити здачу н.п. Карлівка.

“Таке рішення деморалізує весь особовий склад та дезорганізує його. На нашому каналі дуже часто з’являлася робота даного бату, адже вона завжди були зацікавлені у знищенні ворога”, – зазаначають в DeepState.