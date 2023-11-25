Кримінал

За уточненими даними, українська ППО збила 74 “шахеди”

25 Листопада 2023 11:35
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ппо

Як повідомлялося, у ніч на суботу, 25 листопада, Росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників типу Shahed-131/136.

“Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу “Shahed-131/136″. Основний напрямок удару – Київ”, – йдеться у повідомлення Повітряних сил у Telegram.

“За уточненою інформацією протиповітряною обороною знищено 74 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Тобто плюс три в актив! 74 із 75!”, – уточнили в Повітряних силах.

Раніше повідомлялося про 71 збитого дрона.

Внаслідок атаки на столицю України постраждали п’ятеро людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що повітряна тривога через атаку тривала шість годин. “Цієї ночі російські варвари влаштували наймасованішу атаку дронів на Київ. Повітряна тривога тривала 6 годин”, – написав він у Telegram.


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