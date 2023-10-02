Техно

За тиждень “Армія дронів” уразила рекордну кількість російської артилерії

2 Жовтня 2023 13:56
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Армія дронів

Українська “Армія дронів” минулого тижня уразила рекордну кількість російської артилерії.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Армія дронів уразила рекордну кількість російської артилерії – звіт за тиждень.

У росіян – мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти –  менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах”, – зазначив Федоров.

За його словами, загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, зокрема 33 танки, 41 вантажівка й “купа іншого обладнання”.


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