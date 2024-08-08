За твердженням науковців 2024 рік може стати найтеплішим в історії 

Липень 2024 року став другим найспекотнішим за всю історію спостережень, закінчивши 13-місячну серію температурних рекордів. Разом із цим 2024 рік може стати найбільш теплим в історії спостережень.

Як повідомляє Euractive, про це свідчать дані Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service.

За їхніми даними, цьогорічний липень був лише трохи прохолоднішим, ніж цей же місяць 2023 року. Температура у липні була на 1,48 градуса за Цельсієм вищою за доіндустріальний показник 1850-1990 років, а в останні 12 місяців – на 1,64 градуса. У липні також були два найспекотніші дні за історію спостережень.

Згідно з наявними даними, від січня по липень глобальна температура була на 0,7 градуса за Цельсієм вищою за середній показник 1991-2020 років, тож, на думку науковців, «дедалі ймовірніше, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень».

Вищі за середні температури були зафіксовані у Південній та Східній Європі, західній частині США, на заході Канади, у більшій частині Африки, на Близькому Сході, в Азії та на сході Антарктиді.

Глобальна температура моря залишається майже на рекордно високому рівні: у цьому липні лише на 0,1 градуса нижче, ніж у липні минулого року.