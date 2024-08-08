Суспільство

За твердженням науковців 2024 рік може стати найтеплішим в історії 
8 Серпня 2024 14:06
читать на русском →
погода
Ілюстративне фото / Reuters

Липень 2024 року став другим найспекотнішим за всю історію спостережень, закінчивши 13-місячну серію температурних рекордів. Разом із цим 2024 рік може стати найбільш теплим в історії спостережень.

Як повідомляє Euractive, про це свідчать дані Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service.

За їхніми даними, цьогорічний липень був лише трохи прохолоднішим, ніж цей же місяць 2023 року. Температура у липні була на 1,48 градуса за Цельсієм вищою за доіндустріальний показник 1850-1990 років, а в останні 12 місяців – на 1,64 градуса. У липні також були два найспекотніші дні за історію спостережень.

Згідно з наявними даними, від січня по липень глобальна температура була на 0,7 градуса за Цельсієм вищою за середній показник 1991-2020 років, тож, на думку науковців, «дедалі ймовірніше, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень».

Вищі за середні температури були зафіксовані у Південній та Східній Європі, західній частині США, на заході Канади, у більшій частині Африки, на Близькому Сході, в Азії та на сході Антарктиді.

Глобальна температура моря залишається майже на рекордно високому рівні: у цьому липні лише на 0,1 градуса нижче, ніж у липні минулого року.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
8 Серпня 2024 15:02

В Україні офіційно запустили застосунок Армія+
8 Серпня 2024 14:55

Окупанти вдарили по Сумщині: загинула 6-ти річна дівчинка
8 Серпня 2024 14:39

“Укроборонпром” увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній
8 Серпня 2024 13:30

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників США
8 Серпня 2024 12:24

У РФ перестав працювати Youtube 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
усі думки