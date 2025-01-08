За рік ДБР викрило понад сотню посадовців ТЦК та МСЕК

Державне бюро розслідувань у 2024 році викрило 120 посадовців, які організовували незаконне переправлення українців за кордон.

Про це повідомила радниця з питань комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.

Протягом року бюро розслідувало 287 справ, пов’язаних з цими злочинами. 120 посадовців отримали підозри, а 61 обвинувальний акт було направлено до суду. Серед підозрюваних – працівники ТЦК та СП, МСЕК, медики та правоохоронці.

Загальна сума хабарів у справах щодо нелегального переправлення військовозобов’язаних через кордон досягла 11,4 млн грн. Крім того, арештовано майно підозрюваних на суму майже 11 млн грн.

Підозрювані використовували різноманітні схеми для переправлення чоловіків, зокрема підробляли діагнози, оформлювали їх як волонтерів або водіїв гуманітарних вантажів, знімали з військового обліку через фіктивні кримінальні провадження, а також використовували маршрути поза контрольованими пунктами чи організовували фальшиві шлюби з особами з інвалідністю.