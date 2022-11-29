Спорт

За Павелка внесли 10 млн грн застави

29 Листопада 2022 19:21
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футбол, павелко

За президента Української асоціації футболу Андрія Павелка внесли 10 млн. грн. застави.

Сьогодні Печерський суд призначив керівнику УАФ запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю вийти під заставу.

За словами журналіста Костянтина Андріюка, гроші за Павелка внесла компанія “УАФ Маркетинг”.

Засновником та власником ТОВ «УАФ Маркетинг» на 100% є Громадська Спілка «Українська Асоціація Футболу».

“Просто не забувайте – гроші з УАФ, які були виведені (вкрадені) на “УАФ Маркетинг”, тепер використали, щоб… внести заставу за підозрюваного у крадіжці цих коштів”, – зазначив Андріюк.

Павелко проходить підозрюваним у кримінальній справі щодо нецільового використання коштів міжнародної допомоги, які призначалися на будівництво заводу з виробництва штучної трави. Зазначається, що справу розслідувало Національне антикорупційне бюро України, пізніше її передали до Національної поліції.

Павелко очолює УАФ з березня 2015 року. З лютого 2019 року він є членом виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій.


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