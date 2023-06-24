За ніч РФ випустила по Україні понад 50 ракет

Російські окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе з різних напрямків. Ворог випустив понад 50 ракет.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Мали ми атаку десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет цього разу. Потужна нічна атака”, – сказав він.

За словами Ігната, росіяни також залучили бомбардувальники Ту-22М3, випустивши 9 ракет Х-22, які заходить на ціль по балістичній траєкторії. Речник наголосив, що ці ракети українські сили поки не можуть збивати, для цього необхідні сучасні системи озброєння.

Також окупанти випустили 2 крилаті ракети “Калібр” морського базування та 2 дрони-камікадзе.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили протиповітряної оборони вночі збили 41 ракету та 2 дрони-камікадзе.

Він підтвердив, що РФ випустила 40 ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря та 9 ракет Х-22 з північного, південного та східного напрямків. Також росіяни запустили 2 дрони та дві ракети “Калібр” з Чорного моря.

Сили ППО вночі знищили усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету “Калібр” та два дрони.

Залужний додав, що ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.