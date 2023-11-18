Кримінал

За непідтвердженими даними, на бік ворога перелетів український пілот

18 Листопада 2023 18:45
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зрада

Росіяни заявляють, що на їхній бік перелетів український льотчик Олексій Воєвода.

Як стверджує агентство ТАСС, Воєвода викрав у ЗСУ вертоліт Ка-52. Про це він сам заявив російським журналістам.

Зараз Воєвода знаходиться на території Росії, з ним працюють спецслужби.

Україна цього не підтверджувала. Також поки що немає відео з льотчиком.

Повідомляється, що Олексій Воєвода – командир ланки, співпрацював з агресором із початку широкомасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше російський пілот Максим Кузьмінов викрав в Україну військовий гелікоптер Мі-8.


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