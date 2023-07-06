Суспільство

За минулу добу ЗСУ знищили 600 окупантів, 6 танків і 22 артсистеми ворога

6 Липня 2023 08:41
10
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втрати ворога, фронт, зсу

Сили оборони знищили ще 600 окупантів, 6 ворожих танків, 22 артсистеми та іншу техніку загарбників протягом минулої доби.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4068 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15) од,
  • артилерійських систем – 4310 (+22) од,
  • РСЗВ – 657 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 404 (+9) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21),
  • крилатих ракет ‒ 1264 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) од,
  • спеціальної техніки ‒ 605 (+7).

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