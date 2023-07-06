Суспільство

За минулу добу ЗСУ знищили 600 окупантів, 6 танків і 22 артсистеми ворога Сили оборони знищили ще 600 окупантів, 6 ворожих танків, 22 артсистеми та іншу техніку загарбників протягом минулої доби. Про це повідомляє Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4068 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15) од,

артилерійських систем – 4310 (+22) од,

РСЗВ – 657 (+1) од,

засобів ППО ‒ 404 (+9) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21), крилатих ракет ‒ 1264 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) од,

спеціальної техніки ‒ 605 (+7).



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