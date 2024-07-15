За минулі вихідні на водоймах загинули 66 українців, – ДСНС

На водоймах за минулі вихідні загинули 66 людей, серед них 10 дітей.

Про це повідомляє ДСНС України.

Зазначено, що найбільше жертв зафіксували в трьох областях: Київській, Черкаській та Дніпропетровській. Водночас 11 українців, зокрема 4 дітей, врятували протягом цього часу.

У ДСНС інформують, що від початку року на водяних обʼєктах загинули 672 людини, серед них 76 дітей.

“Шановні громадяни! Вкотре закликаємо бути обережними під час відпочинку біля води: оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, не заплутайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, пильнуйте дітей!” – наголошують у повідомленні.