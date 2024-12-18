За мотивами гри S.T.A.L.K.E.R. 2 можуть зняти серіал

Українська компʼютерна гра S.T.A.L.K.E.R. 2 від студії GSC Game World вже вийшла у прибуток завдяки попереднім продажам. Про це повідомив власник студії Максим Кріппа в інтервʼю Forbes.

“Ми вже продали достатньо копій, щоб вивести проєкт у прибуток. Перед релізом команда працювала майже цілодобово. Хотілося подарувати країні надію та гордість, показати, що українці здатні створювати проєкти такого високого рівня”, — зазначив Кріппа.

Серед майбутніх планів студії — створення серіалу за мотивами гри для платформи Netflix. Кріппа порівняв перспективи S.T.A.L.K.E.R. 2 із проєктом польської компанії CD Projekt Red, яка адаптувала книги “Відьмак” у популярну гру та серіал.

“У S.T.A.L.K.E.R. 2 така сама перспектива, тільки українська. Мені б хотілося, щоб ми отримали серіал на Netflix. Переговори вже тривають, але рішення поки не ухвалене”, — поділився власник студії.