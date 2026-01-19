За ґрати відправили зрадника, який воював на боці РФ та потрапив у полон на Харківщині

Суд призначив 15 років позбавлення волі бойовику, який добровільно вступив до лав російської армії та воював проти Сил оборони України на Харківському й Луганському напрямках. Чоловіка визнали винним у державній зраді.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджений – 39-річний уродженець міста Макіївка Донецької області. Судом встановлено, що у квітні минулого року зрадник підписав контракт з російською армією та був розподілений до військової частини 50333 на посаду командира розвідувального відділення.

За місяць після укладання контракту з міністерством оборони РФ про проходження військової служби в ЗС РФ бойовик вже облаштовував позиції росіян на Луганщині.

Як встановило розслідування, головним завданням відділення під командуванням засудженого було створення та посилення укріпрайонів окупантів, підтримка наступальних операцій та окупація українських територій.

Після виконання злочинних наказів на Луганському напрямку підрозділ фігуранта на виконання наказу командиру батальйону було передислоковано до Куп’янщини.

“Засуджений добровільно продовжував брати участь у бойових діях проти підрозділів Сил оборони України, супроводжував розвідувальні виходи, а також сприяв просуванню російських підрозділів у напрямку українських оборонних позицій. Жодних спроб ухилитися від проходження військової служби на ворога або добровільно здатися в полон чоловік не здійснював”, – розповіли в СБУ.

Під час чергової спроби просування на Куп’янському відтинку фронту бойовик був взятий у полон українськими захисниками.

За матеріалами СБУ суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.