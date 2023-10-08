За фактом загибелі тварин у Фельдман Екопарку відкрито кримінальне провадження

8 жовтня під час ранкового обходу працівники «Фельдман-Екопарк» виявили померлими 12 декоративних кроликів та 6 морських свинок.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Працівники поліції провели огляд місця події, опитали свідків, вилучили змиви з вольєрів.

“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі”, – повідомили правоохоронці.