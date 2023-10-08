У Фельдман Екопарку потравили тварин

У контактній зоні для найменших відвідувачів Фельдман Екопарку, що розташований під Харковом, загинули всі тварини. Про це повідомляється на сторінці парку у Facebook.

“У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи”, – інформує Екопарк.

Розтин показав, що тварин отруїли миш’яком.

“Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив. Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить особа, яка нічим не краща за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, започаткований ними екоцид триває, і це – чергова ланка”, – зазначено в повідомленні.

Фельдман Екопарк вже подав заяву до поліції.

“Сподіваємось, що розслідування проллє світло на цей злочин”, – йдеться у повідомленні.