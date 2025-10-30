        Кримінал

        За ексочільника Укренерго Кудрицького внесли заставу

        Галина Шподарева
        30 Жовтня 2025 15:28
        читать на русском →
        Володимир Кудрицький / Фото: REUTERS
        Володимир Кудрицький / Фото: REUTERS

        За колишнього керівника “Укренерго” Володимира Кудрицького сьогодні, 30 жовтня, було внесено заставу у розмірі 13,7 млн гривень. Його звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах.

        Про це пише Укрінформ із посиланням на радницю з питань комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян.

        “Наскільки мені відомо, дійсно за ексочільника Укренерго було внесено заставу”, — заявила вона.

        Реклама
        Реклама

        Інших деталей у Державному бюро розслідувань не повідомили.

        Нагадаємо, 28 жовтня ДБР затримало Кудрицького на Львівщині. Йому оголосили підозру у шахрайському заволодінні коштами (13,7 млн гривень) державного підприємства «НЕК «Укренерго».

        29 жовтня Печерський райсуд Києва призначив екскерівнику “Укренерго” Володимиру Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 13,7 млн гривень.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини