За ексочільника Укренерго Кудрицького внесли заставу

За колишнього керівника “Укренерго” Володимира Кудрицького сьогодні, 30 жовтня, було внесено заставу у розмірі 13,7 млн гривень. Його звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це пише Укрінформ із посиланням на радницю з питань комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян.

“Наскільки мені відомо, дійсно за ексочільника Укренерго було внесено заставу”, — заявила вона.

Інших деталей у Державному бюро розслідувань не повідомили.

Нагадаємо, 28 жовтня ДБР затримало Кудрицького на Львівщині. Йому оголосили підозру у шахрайському заволодінні коштами (13,7 млн гривень) державного підприємства «НЕК «Укренерго».

29 жовтня Печерський райсуд Києва призначив екскерівнику “Укренерго” Володимиру Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 13,7 млн гривень.