За ексочільницю МСЕК Хмельниччини Тетяну Крупу не внесли заставу у 20 млн гривень

За колишню голову Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу не внесли заставу, розмір якої, за останнім рішенням суду, складав 20 млн гривень.

Про це пише Укрінформ.

“За колишню очільницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу розміром 20 млн гривень”, – повідомила прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

П’ятиденний термін внесення застави сплив у вівторок, 9 вересня.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу ексочільниці МСЕК Хмельниччини Крупі САП визначиться пізніше.

Нагадаємо, 4 вересня ВАКС змінив розмір застави для Тетяни Крупи з на суму у 20 млн гривень. Повідомлялося, що, відповідно до законодавства, сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Тим часом Тетяна Крупа утримується під вартою у кримінальному провадженні уже 11 місяців.

Як повідомлялося раніше, керівницю медико-соціальної експертної комісії у Хмельницькій області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів. 5 жовтня чиновницю затримали та повідомили про підозру у незаконному збагаченні. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 500 мільйонів гривень застави. Після цього суд кілька разів зменшував заставу для підозрюваної.