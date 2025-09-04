Ексголову МСЕК Хмельниччини Тетяну Крупу випустили під заставу у 20 млн гривень

Сьогодні, 4 вересня, Вищий антикорупційний суд звільнив з-під варти депутатку Хмельницької облради та колишню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу. Суддя ВАКС змінив їй запобіжний захід на заставу у 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Тетяна Крупа перебувала під вартою 11 місяців. Як зазначили у ВАКС, максимальний строк тримання в СІЗО під час досудового розслідування — 12 місяців.

“Сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про продовження запобіжного заходу колишній очільниці МСЕК (Медико-соціальної експертної комісії) Хмельницької області. Так, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 000 000 грн”, — йдеться в повідомленні.

До Тетяни Крупи застосували низку обмежень: вона не може залишати межі Хмельницького та повідомляти про зміну місця проживання, має утримуватися від спілкування з певними особами та здати на зберігання закордонні паспорти й носити електронний браслет. Також вона зобов’язана прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду та виконувати покладені на неї обов’язки щонайменше до 4 листопада 2025 року.

Нагадаємо, керівницю медико-соціальної експертної комісії у Хмельницькій області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варту. Посадовиця підозрюється у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України.