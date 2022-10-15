Суспільство

За дві доби українці зібрали на “Ловців Шахедів” 150 млн гривень

15 Жовтня 2022 20:59
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дрони, збір коштів

Українці менш ніж за дві доби зібрали 150 мільйонів гривень на “Ловців Шахедів” – системи протидії дронам, які допоможуть знищувати ворожі БПЛА.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

“150 мільйонів гривень менш ніж за дві доби на потужну антидронну систему зібрали monobank, Лачен та UNITED24. Люди, ви просто неймовірні! Ціллю було зібрати 100 мільйонів, але завдяки вашій космічній підтримці на банки моно впало в половину більше”, – написав Федоров.

До Дня захисників та захисниць ініціатива UNITED24, monobank та волонтер Ігор Лаченков запустили спільний збір у 100 млн грн на “Ловця Шахедів” – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА. 

Як пояснив співзасновник monobank Олег Гороховський, такі системи роблять ворожі дрони “сліпими”, тож вони намагаються піднятися на безпечну висоту, після чого збиваються українськими системами ППО. 

Один “Ловець” коштує близько 50 млн грн, тож збір було відкрито з метою придбати щонайменше дві системи.


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