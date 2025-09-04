За два тижні у кранах Миколаєва з’явиться прісна вода, – Свириденко

У Миколаєві протягом двох тижнів прісна вода повністю замінить солону у всіх водопровідних мережах міста. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“У січні 2025 року почалися будівельні роботи, а у серпні запустили тестову роботу водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста”, – повідомила Свириденко.

Прем’єрка наголосила, що жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримають прісну воду в кранах.

Труби й насоси розміщені під землею, а для працівників добудовують укриття. Крім того, система має пульти дистанційного управління, резервне живлення та захист від повітряних атак.

У 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід, що забезпечував Миколаїв. У 2024 році з держбюджету виділили 8,7 млрд грн на будівництво нової системи водозабору з Південного Бугу. Вартість проєкту склала 6,5 млрд грн, а зекономлені кошти планують спрямувати на водогінні системи в інших регіонах.