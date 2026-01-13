У Миколаєві на кладовищі виявили касетний боєприпас

У Миколаєві на території кладовища місцеві жителі виявили підозрілий предмет, схожий на снаряд, та звернулися до рятувальників. Сапери ідентифікували знахідку як касетний осколковий бойовий елемент 3Б30.

Про це повідомила ДСНС України. За інформацією служби, 3Б30 є малим вибуховим елементом, який розсіюється над місцевістю під час застосування касетних боєприпасів. Один носій може містити десятки або сотні таких елементів, що розлітаються на значній площі.

У ДСНС зазначають, що після падіння на землю такі боєприпаси не завжди вибухають одразу й можуть залишатися небезпечними тривалий час. Через невеликі розміри їх складно помітити або легко сплутати зі сторонніми предметами. Рятувальники закликають у разі виявлення підозрілих знахідок не наближатися до них і негайно повідомляти екстрені служби.

