Політика

За два місяці російська авіація скинула 20 бомб на Бєлгородську область – британська розвідка

11 Травня 2024 10:55
Британська розвідка
Пожежа на вул.Роздабаркіна в Бєлгороді після втрати російським винищувачем авіабомби ФАБ-500 / Фото з відкритих джерел

У щоденному звіті британської розвідки повідомляється, що 4 травня російський винищувач випадково випустив боєприпас ФАБ-500 на цивільний район у Бєлгороді. Губернатор області В’ячеслав Гладков підтвердив факт вибуху і руйнувань на вулиці Раздобаркіна в Бєлгороді, не назвавши причини. Було пошкоджено 30 будинків і 10 автомобілів, п’ятеро людей потребували госпіталізації, що ілюструє руйнівну силу боєприпасів.

“Це не поодинокий випадок. 18 лютого ФАБ-250 було скинуто на полігоні Солоті в Бєлгородській області, що призвело до евакуації 150 мешканців. ЗМІ припускають, що такі викиди є досить поширеним явищем: лише в Бєлгородській області з березня по квітень 2024 року було випадково скинуто 20 втрачених боєприпасів”, – йдеться у звіті.

На думку аналітиків, ці випадки свідчать про постійну нездатність Росії успішно застосовувати свої боєприпаси за призначенням. “Такі помилки мали руйнівні і смертельні наслідки для російського населення”, – роблять висновок у розвідці Великої Британії.


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