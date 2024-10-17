Політика

За допомогою різних видів зброї Україна знищила 23 ворожі кораблі – Зеленський на засіданні Євроради
17 Жовтня 2024 15:15
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зеленський, україна, фронт
Володимир Зеленський / ОП

Україна використовує далекобійну зброю власного виробництва, британські Storm Shadow і французькі ракети SCALP.

Про це президент сказав на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.

“На сьогодні по Криму Україна вже працює далекобійною зброєю. Ми працюємо ефективно. Ми вже знищили 23 ворожі кораблі – це колосальний результат. Ми використовуємо різні види зброї – зброю власного виробництва, британські Storm Shadow і французькі SCALP”, – сказав Зеленський.

Президент України також додав, що Україна ніколи не використовувала німецьку далекобійну зброю, тому що Німеччина ніколи її не постачала, але ця зброя нам потрібна.


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