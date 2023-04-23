Суспільство

За добу ЗСУ знищили майже 700 російських вояків та 1 гелікоптер

23 Квітня 2023 10:07
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війна, зсу, втрати ворога, Генштаб

Минулої доби ЗСУ ліквідували 690 окупантів, знищили 3 танки, 1 бойову броньовану машину, 5 артилерійських систем, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 гелікоптер, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштаба ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 186420 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3675 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,
  • артилерійських систем – 2837 (+5) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 339 (+2).

Дані уточнюються.

У Генштабі повідомляють, що, авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів.

Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних – “Орлан-10” та “Zala”, а також 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет”).

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника.


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