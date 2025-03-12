Суспільство

За добу ЗСУ відбили 259 штурмів: Генштаб назвав три найгарячіші напрямки
12 Березня 2025 08:39
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Запуск ракет з реактивної системи залпового вогню / Фото: Генштаб ЗСУ
Запуск ракет з реактивної системи залпового вогню / Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1113 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. З 11 по 12 березня на фронті зафіксовано 259 бойових зіткнень. Найбільша активність загарбників спостерігається на Лиманському та Покровському напрямках, а також на Курщині.  

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 156 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2285 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів:

  • Козача Лопань, Гоптівка, Ветеринарне Харківської області;
  • Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Торецьк, Звірове, Гродівка, Покровськ, Леонтовичі Донецької області;
  • Новопіль, Гуляйполе, Новоданилівка Запорізької області;
  • Корсунка, Вірівка, Матросівка, Бургунка Херсонської області.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку противник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Чернещина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень у районах Майського, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 32 атаки неподалік населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Дачне, Дружба, Курдюмівка та Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 68 штурмів агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка, Улакли та Андріївка.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів марно намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинополя, Привільного, Скудного, Вільного Поля та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Зелене Поле, Новосілка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у напрямках населених пунктів Новоданилівка, Степове, П’ятихатки, Щербаки, Кам’янське та Лобкове.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік позицій українських захисників, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 33 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 22 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіабомб, а також здійснив 280 артилерійських обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.


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