За добу знищено ще 870 окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 116950 (+870) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3121 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11) од,
- артилерійських систем – 2104 (+5) од,
- РСЗВ – 441 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 190 (+0).
Дані уточнюються.
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