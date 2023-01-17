Політика

За добу знищено ще 870 окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 116950 (+870) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3121 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11) од,

артилерійських систем – 2104 (+5) од,

РСЗВ – 441 (+3) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 190 (+0). Дані уточнюються. Поділитися:



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