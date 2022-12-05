За добу знищено ще 540 окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 05.12.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 91690 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2924 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од,
- артилерійських систем – 1914 (+6) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+1) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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