Політика

За добу знищено ще 540 окупантів

5 Грудня 2022 09:19
26
війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 05.12.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 91690 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2924 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1914 (+6) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+1) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.


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