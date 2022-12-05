Політика

За добу знищено ще 540 окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 05.12. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 91690 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2924 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од,

артилерійських систем – 1914 (+6) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+1) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал