Політика

За добу знищено понад 800 загарбників – Генштаб

18 Січня 2023 08:12
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 117770 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3130 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6225 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2108 (+4) од,
  • РСЗВ – 442 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+1) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4889 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+0).

Дані уточнюються.


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