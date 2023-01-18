За добу знищено понад 800 загарбників – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 117770 (+820) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3130 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6225 (+10) од,
- артилерійських систем – 2108 (+4) од,
- РСЗВ – 442 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+1) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4889 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 190 (+0).
Дані уточнюються.
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