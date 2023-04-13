За добу знищено 540 окупантів – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення в Україну.
Так, з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 180590 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3646 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10) од,
- артилерійських систем – 2777 (+7) од,
- РСЗВ – 535 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 283 (+1) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 320 (+1).
Дані уточнюються.
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