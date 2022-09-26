Політика

За добу знищено 500 окупантів, 4 гелікоптера і 15 танків Генштаб ЗСУ оновив дані загальних бойових втрат російських загарбників станом на 26.09. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2290 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од,

артилерійських систем – 1369 (+1) од,

РСЗВ – 330 (+2) од,

засоби ППО ‒ 172 (+1) од,

літаків – 260 (+1) од,

гелікоптерів – 224 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),

крилаті ракети ‒ 241 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Поділитися:



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