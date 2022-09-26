Політика

За добу знищено 500 окупантів, 4 гелікоптера і 15 танків

26 Вересня 2022 09:10
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані загальних бойових втрат російських загарбників станом на 26.09. Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2290 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1369 (+1) од,
  • РСЗВ – 330 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 172 (+1) од,
  • літаків – 260 (+1) од,
  • гелікоптерів – 224 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 241 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.


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