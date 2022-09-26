За добу знищено 500 окупантів, 4 гелікоптера і 15 танків

Генштаб ЗСУ оновив дані загальних бойових втрат російських загарбників станом на 26.09. Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2290 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од,
- артилерійських систем – 1369 (+1) од,
- РСЗВ – 330 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 172 (+1) од,
- літаків – 260 (+1) од,
- гелікоптерів – 224 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),
- крилаті ракети ‒ 241 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 131 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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