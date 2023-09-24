Суспільство

За добу з України виїхало 45 тисяч осіб

24 Вересня 2023 10:20
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дпсу

За добу 23 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 87 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 45 тисяч осіб. 28 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Про це повідомили в прес-центрі ДПСУ.

До України за минулу добу прослідували 42 тисячі осіб, 37 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 145 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 33 особи – 4 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 29 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено 2-х чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень, передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.


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