        Події

        За добу ворог атакував Харків і 10 населених пунктів області, є постраждалі

        Віктор Алєксєєв
        26 Січня 2026 08:38
        У Харкові зафіксовано пошкодження двох багатоквартирних будинків / Фото Харківська ОВА
        Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та десяти населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали дві жінки, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

        За інформацією очільника області, у Харкові внаслідок ворожих ударів поранення дістала 80-річна жінка. Також медичну допомогу надали 42-річній жінці, яка зазнала травм під час обстрілу міста 24 січня. Протягом доби ворог атакував Слобідський, Немишлянський і Київський райони Харкова із застосуванням безпілотників.

        Загалом по Харківщині російські війська активно застосовували різні типи озброєння, зокрема ударні та розвідувальні БпЛА. Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в Харкові, а також у Куп’янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області.

        У Харкові зафіксовано пошкодження двох багатоквартирних будинків, приватного будинку та автомобіля. У Куп’янському районі пошкоджені приватний будинок у селі Заміст і магазин у селищі Великий Бурлук. У Харківському районі зазнали руйнувань два приватні будинки в селищі Коротич. У Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок і цивільне підприємство в Лозовій, а в Чугуївському районі – приватний будинок у селі Мартове.


