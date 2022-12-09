Політика

За добу Сили оборони знищили понад 300 окупантів

9 Грудня 2022 09:50
27
війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 09.12.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 93390 (+310) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2937 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5912 (+1) од,
  • артилерійських систем – 1926 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 164 (+0).

Дані уточнюються.


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