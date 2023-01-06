Політика

За добу Сили оборони знищили понад 20 танків росіян

6 Січня 2023 08:44
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 06.01.23.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 110250 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3064 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2059 (+8) од,
  • РСЗВ – 431 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 215 (+0) од,
  • літаків – 285 (+1) од,
  • гелікоптерів – 272 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

Дані уточнюються.


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