Політика

За добу Сили оборони знищили понад 20 танків росіян Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 06.01.23. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 110250 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3064 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,

артилерійських систем – 2059 (+8) од,

РСЗВ – 431 (+5) од,

засоби ППО ‒ 215 (+0) од,

літаків – 285 (+1) од,

гелікоптерів – 272 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 182 (+0). Дані уточнюються. Поділитися:



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