За добу Сили оборони знищили понад 20 танків росіян

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 06.01.23.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 110250 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3064 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,
- артилерійських систем – 2059 (+8) од,
- РСЗВ – 431 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 215 (+0) од,
- літаків – 285 (+1) од,
- гелікоптерів – 272 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 182 (+0).
Дані уточнюються.
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