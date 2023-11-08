Суспільство

За добу Сили оборони знищили 780 окупантів і 29 артсистем росіян

8 Листопада 2023 09:22
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зсу, генштаб, фронт

ЗСУ продовжують нищити ворога на українській землі − лише за минулу добу ліквідували 780 окупантів, 29 ворожих артилерійських систем, 22 ББМ та 8 танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 307 640 (+780) осіб,
  • танків − 5 301 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 9 996 (+22) од,
  • артилерійських систем − 7 439 (+29) од,
  • РСЗВ − 872 (+3) од,
  • засобів ППО − 572 (+2) од,
  • літаків − 322 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 567 (+10) од,
  • крилатих ракет − 1 556 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 814 (+47) од,
  • спеціальної техніки − 1 054 (+5) од.

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