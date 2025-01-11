Кримінал

За добу поліція викрила майже півсотні схем незаконного перетину кордону
11 Січня 2025 09:23
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Напередодні оперативники провели понад 600 одночасних обшуків у підозрюваних в організації незаконних схем переправлення осіб через кордон / Фото Нацполіція
Напередодні оперативники провели понад 600 одночасних обшуків у підозрюваних в організації незаконних схем переправлення осіб через кордон / Фото Нацполіція

За минулу добу поліцейські у 22 регіонах країни ліквідували близько півсотні схем незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку. Серед способів — переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоров’я, фіктивні внесення в інформаційну систему «Шлях» тощо.

Розслідування масштабної мережі

Злочинну мережу викрили слідчі Нацполіції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, Держприкордонслужбою, працівниками прокуратур та Офісу Генерального прокурора. До розслідування також залучали співробітників ТЦК та СП.

Серед фігурантів — керівники медичних установ, посадовці ТЦК, МСЕК, ВЛК і цивільні особи, які пропонували військовозобов’язаним різні незаконні шляхи перетину кордону.

Популярні схеми

Серед найпоширеніших способів:

  • отримання довідок ВЛК про непридатність до військової служби;
  • виготовлення підроблених документів для виїзду за кордон;
  • нелегальний перетин кордону поза пунктами пропуску — через ліс, човном, у гідрокостюмі через річку, у багажнику вантажівки чи навіть у жіночому одязі.

Фігуранти шукали клієнтів через знайомих і закриті телеграм-канали. Вартість послуг коливалася від 5 до 22 тисяч доларів залежно від методу переправлення. Отримані кошти легалізували через купівлю автомобілів, нерухомості, а також виводили в офшори.

Результати обшуків і підозри

Під час обшуків вилучено списки переправлених осіб за 2024 рік, підроблені документи, печатки державних органів, чорну бухгалтерію, зброю та велику суму готівки у різній валюті.

Слідчі вже оголосили 60 підозр за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Серед підозрюваних — організатори схем і рядові виконавці, у тому числі керівники державних установ.

Покарання

Фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади.

Поліція завершила перший етап спецоперації, але досудове розслідування триває. Правоохоронці працюють над встановленням інших причетних до організації схем незаконного перетину кордону під час війни.


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