НАБУ: Гроші з енергетичної схеми відмивали в офісі родини Деркача в центрі Києва

Національне антикорупційне бюро України встановило, що учасники злочинної схеми у сфері енергетики легалізували незаконні прибутки через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього нардепа, а нині російського сенатора Андрія Деркача. Там вели “чорну бухгалтерію” та організовували операції з відмивання грошей, загальна сума яких сягнула близько 100 мільйонів доларів.

Про це повідомили в НАБУ.

“Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася “чорна бухгалтерія” та організовувалися відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів”, — з’ясували правоохоронці.

За даними слідства, значна частина операцій, зокрема видача готівки, реалізовувалася за кордоном. За надання послуг особам, які не були членами злочинного угруповання, офіс отримував оплату — відсоток від проведених сум.

“Загалом через так звану “пральню” пройшло близько 100 млн доларів”, — додали правоохоронці.

Андрій Деркач є фігурантом розслідувань про можливе втручання в американські вибори та зв’язки з російськими спецслужбами. У 2022 році проти нього було введено санкції США за роботу на користь Росії та поширення дезінформації.

Нагадаємо, сьогодні в НАБУ повідомили про викриття “високорівневої злочинної організації”, яка вибудувала схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ “НАЕК “Енергоатом”. Розслідування тривало 15 місяців, зібрано понад тисячу годин аудіозаписів. За даними Української правди, обшуки, про які повідомляє НАБУ, відбувалися, зокрема, у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.