Прикордонники викрили херсонця, який обміняв $20 тис. на підроблені документи

У пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники затримали 26-річного жителя Херсонщини, який намагався перетнути кордон із фальшивими документами про відрядження.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, чоловік надав накази про прийняття на роботу інженером у монтажну компанію та про направлення у відрядження до Болгарії — нібито на тренінг із підвищення кваліфікації. Також він мав документи про бронювання проживання.

Під час перевірки з’ясувалося, що «відкомандирований спеціаліст» не може чітко пояснити, чим займається його підприємство. Після нетривалої розмови чоловік зізнався, що придбав підроблені документи у невідомої особи за 20 тисяч доларів США.

Порушнику відмовили у перетині державного кордону. За цим фактом співробітники Могилів-Подільського прикордонного загону повідомили Національну поліцію про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів, печаток, штампів та бланків.