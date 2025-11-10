Вініри під мікроскопом: як проходить процес від консультації до нової усмішки

Стоматологи постійно закликають до щоденної гігієни ротової порожнини. Це допомагає знизити кількість відвідувань дантиста на рік. Проте, не завжди вдається застосувати весь арсенал засобів догляду. У результаті зуби тьмяніють, з’являється карієс та інші проблеми, які хочеться приховати. Людина вже не усміхається щиро. Перестає жити повноцінно. Але рішення є!
Якщо фронтальні різці й ікла не в найкращому стані (пломбування, сіруватий відтінок, тріщини чи викривлення), рекомендують встановити вініри на зуби. Такі накладки ніби малюють вашу усмішку. Вони виконують одразу дві функції – естетичну та захисну. У будь-якому випадку буде цікаво дізнатись, як відбувається процес встановлення керамічних пластинок і яка вартість вінірів.
Встановлення вінірів – від першого огляду до голлівудської усмішки
У сучасному світі естетика усмішки має вирішальне значення для впевненості та соціальної комунікації. Встановлення вінірів дозволяє досягти голлівудської усмішки, швидко вирішуючи естетичні проблеми. А встановлення вінірів надасть вам великий пріоритет і додасть впевненості у собі!
Фіксація естетичних накладок починається з підготовки й огляду фахівця та закінчується кріпленням зубного покриття. Етапи встановлення керамічних елементів:
- Огляд ротової порожнини лікарем. Обговорюються побажання пацієнта щодо форми, кольору та результату.
- Планування лікування. Складається індивідуальний план: підбирається матеріал вінірів (керамічні, композитні, люмініри), узгоджується кількість зубів, які покриватимуться.
- Підготовка зубів. Зуби шліфують (під анестезією) для точного прилягання вінірів.
- Зняття відбитків або 3D-сканування. Створюється модель щелепи для виготовлення індивідуальних вінірів.
- Примірка. Перед остаточним фіксуванням лікар демонструє, який вигляд матиме усмішка. За потреби вносяться корективи у форму чи колір.
- Фіксація вінірів. Готові вініри приклеюються спеціальним стоматологічним цементом. Потім перевіряється прикус і поліруються краї.
- Догляд за зубами після процедури Пацієнту дають рекомендації щодо харчування та гігієни, щоб продовжити термін служби вінірів.
Хочете, щоб ціна вінірів у Києві відповідала вашому бюджету, а якість обслуговування – найвищим стандартам? Зверніться до надійної стоматології, де працюють фахівці із солідним досвідом, наприклад, до клініки Dental Art.
Найпопулярніші вініри у клініці Dental Art і їх вартість
З вінірами легше відкриватися людям і не ховати своїх почуттів за серйозним обличчям. Проте, варто пам’ятати, що обточування зубів перед встановленням накладок – процес необоротний. Якщо вам захочеться зняти вініри, емаль уже не відновиться. Фасетки носять у довготривалій перспективі.
Найпопулярніший варіант накладок – керамічні вініри (або “вініри непрямого виготовлення”). Основні переваги:
- надтонкий шар кераміки – 0,5 до 0,7 міліметра;
- висока міцність;
- середня ціна вінірів.
Слугують такі накладки понад 15 років. Вони нададуть вашій усмішці неперевершений вигляд.