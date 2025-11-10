В Енергоатомі підтвердили обшуки НАБУ та САП у своєму офісі

10 листопада в офісі товариства “НАЕК “Енергоатом” проводяться слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомили в АТ “НАЕК “Енергоатом”.

“Енергоатом повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі запитувані матеріали та сприяє об’єктивному і прозорому розслідуванню. Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ оприлюднило деталі масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, викритої під час операції спільно з САП. За даними слідства, учасники злочинної організації систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів державної компанії “Енергоатом” у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Постачальникам нав’язували умови сплати “відкатів” для уникнення блокування платежів або позбавлення статусу партнера — ця схема дістала назву “шлагбаум”.