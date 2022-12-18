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За добу окупанти обстріляли Херсонщину понад 50 разів: є загиблі та поранені

18 Грудня 2022 17:54
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херсон, обстріли

Минулої доби російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину – загинуло 3 людей, 6 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це у телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Мирні населені пункти області потерпають від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та снайперського вогню. Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли загинуло 3 людей, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

По центру міста також було завдано чергового удару. Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові порання, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога. На місці працюють екстрені служби.

Через постійні обстріли міста та проблеми з електропостачанням до Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С.Лучанського доставлено дизельний генератор потужністю 176 кВт, наданий Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.


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