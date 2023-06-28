За добу обстрілів зазнали три райони Харківщини

27 червня, російські війська обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського та Куп’янського районів Харківської області.
Про це у Телеграмі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, під ударами ворожих мінометів та артилерії перебували Уди, Козача Лопань, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше, Берестове та інші населені пункти.
Масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення не зафіксовано, зазначив Синєгубов.