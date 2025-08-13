За добу на фронті відбулося 165 боїв: з них 47 — на Покровському напрямку

Розпочалася 1267 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 12 по 13 серпня зафіксовано 165 боєзіткнень по всій лінії фронту. На Покровському напрямку відбулося 47 боїв, на Новопавлівському напрямку ворог штурмував 28 разів, на Лиманському напрямку відбито 23 атаки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Реклама

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 89 авіаційних ударів, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 120 обстрілів, з них 64 — з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4166 дронів-камікадзе.

Окупанти завдавали авіаційних ударів по районах населених пунктів:

Бояро-Лежачі, Кам’янка, Середина-Буда Сумської області;

Білогір’я, Приморське, Малокатеринівка Запорізької області;

Одрадокам’янка, Антонівка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 281 обстріл, зокрема одинадцять — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Кам’янка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямках Кіндрашівки, Московки, Куп’янська, Богуславки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в бік Шандриголового й Серебрянки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки та Виїмки.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Олександро-Шультиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Неліпівки, Щербинівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченка, Новоукраїнки, Зірки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Ольгівського, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку українські оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку агресор провів шість наступальних дій в напрямку населених пунктів Придніпровське, Антонівка та Гола Пристань — Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.